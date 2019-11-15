Медведева: не вижу смысла грызть прошлое. Только вперёд

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала прокат короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Медведева не допустила ошибок при исполнении элементов и улучшила личный рекорд на 1,79 балла.

«Для меня всегда волнительно выступать на родине – будь то этап Гран-при, чемпионат Европы, который был в олимпийский сезон, или чемпионат России. Выступая в России, испытываешь немного иные эмоции. Чуть-чуть нервничала сегодня, но рада, что справилась. Брайан доволен, Трэйси довольна, и я тоже. Теперь буду фокусироваться на произвольной программе.

Думаю, все видели меня после короткой программы на Skate Canada. Да, было неприятно, но сейчас другое дело. Поэтому не вижу смысла грызть прошлое. Только вперёд», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

На Skate Canada Медведева упала в короткой программе и допустила ряд других ошибок. Даже чистый прокат произвольной программы не позволил ей подняться на пьедестал.