Медведева: я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Орсер

Российская фигуристка Евгения Медведева, которой 19 ноября исполнится 20 лет, рассказала, что на данный момент находится в лучшей форме за последние полтора года, после перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, улучшив личный рекорд на 1,79 балла.

«Я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Брайан. Мы работаем с ним полтора года, и за это время я сейчас действительно в своей лучшей форме. Я делаю всё максимально качественно из того, что он видел за период работы со мной. Но сейчас делаю не так много, как в 15 лет. Наверное, все помнят, насколько легко и быстро у меня всё крутилось и прыгалось. Я не согласна немножко с теми, кто пугает пубертатным периодом, но давайте будем честными: в 29 лет мне будет сложнее что-то прыгнуть, чем сейчас (улыбается)», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Орсер: Медведева находится в лучшей форме в жизни