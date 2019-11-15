Медведева — о юных соперницах: в моём возрасте уже голова думает по-другому

Российская фигуристка Евгения Медведева, которой 19 ноября исполнится 20 лет, рассказала о своём отношении к так называемому пубертатному периоду, из-за которого могут ухудшаться результаты спортсменок при переходе из юниорского во взрослое катание. В этом году первый сезон среди взрослых проводят Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.
«Я никогда не была на месте девочек, в их теле. Мы все разные, у каждого свои особенности. Но любой спортсмен, которому через три дня 20, скажет, что в таком возрасте тело уже другое, ощущения другие, голова думает по-другому. Я не скажу, что тяжелее, но по-другому. Старыми способами уже ничего не решается. У меня и привычки другие, и перед выходом на лёд я делаю совсем не то, что раньше. Если раньше я себя заводила, то сейчас, наоборот, успокаиваю», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, улучшив личный рекорд на 1,79 балла.
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