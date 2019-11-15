Победный жест Медведевой и мишка-гигант Трусовой. Лучшие фото с Гран-при России

15 ноября в Москве на льду арены «Мегаспорт» российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Второе место заняла ее соотечественница Александра Трусова, третьей стала американка Мэрайя Белл.

По результатам мужских прокатов российский фигурист Александр Самарин занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при в Москве. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Дмитрий Алиев. Третьим стал ещё один представитель России Макар Игнатов.

Кроме того, российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство на этапе Гран-при в Москве после ритм-танца. Второе место заняла канадская пара Пайпер Джиллс/Поль Пуарье. Третьими стали представители Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

Лучшие кадры с Гран-при России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.