Победный жест Медведевой и мишка-гигант Трусовой. Лучшие фото с Гран-при России

15 ноября в Москве на льду арены «Мегаспорт» российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Второе место заняла ее соотечественница Александра Трусова, третьей стала американка Мэрайя Белл.
По результатам мужских прокатов российский фигурист Александр Самарин занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при в Москве. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Дмитрий Алиев. Третьим стал ещё один представитель России Макар Игнатов.
Кроме того, российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство на этапе Гран-при в Москве после ритм-танца. Второе место заняла канадская пара Пайпер Джиллс/Поль Пуарье. Третьими стали представители Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин.
Лучшие кадры с Гран-при России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 15 ноября 2019
-
22:15
-
22:08
-
22:04
-
21:54
-
21:42
-
21:22
-
21:20
-
21:03
-
20:46
-
20:33
-
20:19
-
20:08
-
19:51
-
19:25
-
19:06
-
18:45
-
18:01
-
17:53
-
17:25
-
16:56
-
16:33
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
15:38
-
15:37
-
15:00
-
14:37
-
13:01
-
12:32
-
11:13
-
10:13
-
09:20
-
00:11
- 14 ноября 2019
-
22:40