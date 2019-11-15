Козловский: девочки катаются с травмами, а я, мужик, сказал бы: рёбрышко болит

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, прокомментировал инцидент на разминке перед исполнением короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Россияне дважды заходили на подкрутку, но так и не исполнили её. Сначала остановились, увидев, что могут опасно столкнуться с другой парой, а затем не рассчитали разбег, и партнёр упал, врезавшись в борт.

«Всё нормально, случаются разные ситуации. Немножко не рассчитали разбег на подкрутку, потому что первый раз мы решили не создавать травмоопасную ситуацию с другой парой. Решили сделать второй заход, и нам не удалось вписаться в поворот. Конечно, болевые ощущения есть, но это не повод на них сетовать на таком уровне.



Мысли сняться не было. Посмотрите, наши девочки катаются с такими проблемами со здоровьем, и я, здоровый мужик, сейчас сказал бы: „Ааа, у меня рёбрышко болит“. Ну, вы чего, конечно, нет», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, улучшив личный рекорд на 4 балла.