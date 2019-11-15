Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Орсер — о победе Медведевой в короткой программе: это станет поворотным моментом

Орсер — о победе Медведевой в короткой программе: это станет поворотным моментом
Другие / Фигурное катание 0

Канадский специалист Брайан Орсер, под руководством которого тренируется двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, прокомментировала прокат короткой программы своей подопечной на этапе Гран-при в Москве.

Медведева выиграла короткую программу, улучшив личный рекорд на 1,79 балла.

«Медведева всё сделала хорошо, родные стены и болельщики вдохновили её. В короткой программе в Канаде она не была самой собой. На пришлось пережить непростые 24 часа. Я считаю, что она заслужила сегодняшнее выступление и высокий результат. Уверен, что это станет поворотным моментом для неё.

Я сказал ей, что она борец и должна бороться. Теперь ей нужно выступить в произвольной лучше, чем в Канаде», — передаёт слова Орсера корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

В короткой программе на этапе Гран-при Канаде Медведева упала, что повлекло за собой ряд других ошибок. В итоге, несмотря на безупречный прокат произвольной программы, Евгения не сумела подняться на пьедестал.

Безупречный прокат короткой программы Медведевой на Гран-при в Москве. Видео
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019