Орсер — о победе Медведевой в короткой программе: это станет поворотным моментом

Канадский специалист Брайан Орсер, под руководством которого тренируется двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, прокомментировала прокат короткой программы своей подопечной на этапе Гран-при в Москве.

Медведева выиграла короткую программу, улучшив личный рекорд на 1,79 балла.

«Медведева всё сделала хорошо, родные стены и болельщики вдохновили её. В короткой программе в Канаде она не была самой собой. На пришлось пережить непростые 24 часа. Я считаю, что она заслужила сегодняшнее выступление и высокий результат. Уверен, что это станет поворотным моментом для неё.



Я сказал ей, что она борец и должна бороться. Теперь ей нужно выступить в произвольной лучше, чем в Канаде», — передаёт слова Орсера корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

В короткой программе на этапе Гран-при Канаде Медведева упала, что повлекло за собой ряд других ошибок. В итоге, несмотря на безупречный прокат произвольной программы, Евгения не сумела подняться на пьедестал.