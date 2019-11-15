Урманов: Медведева выиграла короткую программу уже на первых секундах

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал победу российской фигуристки Евгении Медведевой в коротком прокате на этапе Гран-при в Москве.
«Женя начала свою программу, и уже на первых 15-20 секундах я про себя сказал — второй оценкой она уже выиграла — красиво, чувственно. Это профессиональное понимание того, что спортсмен должен доносить до зрителя на ледовой площадке. Это то, до чего, хотелось бы, доходил каждый спортсмен. Это взрослое фигурное катание, и не важно, женское оно или мужское, и это то, о чем всегда хочется говорить.
Пусть меня раскритикуют, но я скажу — мне интересно видеть именно такую историю. И я очень рад за Женю Медведеву — продолжает сражаться, бороться, делает то, что она любит и хочет. И большое ей уважение за это. Прийти в женское одиночное настоящее катание и быть в нем на высочайшем уровне — это большая победа, и в этом есть большая правильность», — цитирует Урманова ТАСС.
- 15 ноября 2019
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