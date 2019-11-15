Авербух: Трусовой будет несложно отыграть 2 балла, но Медведева — большая умница

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2002, хореограф Илья Авербух подвёл итоги короткой программы в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Москве. Первое место заняла Евгения Медведева, следом за ней идёт Александра Трусова.

«Я очень рад за Женю, рад за её выступление, и, конечно, рад за то, что являюсь хореографом ее программы.

Трусова блестяще выступает, но проигрывает пока в том, что ей не разрешают четверные прыжки. Балл у нее очень хороший, для Трусовой не будет сложно отыграть два балла, если она откатает чисто. Но сейчас мы должны говорить о том, что Медведева — большая умница, что ей ставят высокие оценки.

Сейчас Женя, думаю, счастлива, я сейчас вместе с ней. В прошлом году Женя обратилась ко мне с предложением, чтобы работать вместе. Это, наверное, был промежуточный, но большой успех.

Настрой Медведевой на произвольную программу? Я не вижу больших проблем. А что касается четверных прыжков в короткой программе у женщин, то я считаю, это достаточно глупое ограничение. Думаю, это неправильно. Человек должен показывать максимум, нельзя сдерживать фигуристок искусственно. У нас потрясающая команда, потрясающее молодое дарование: Трусова, Щербакова, Косторная. Также в хорошей форме Алина Загитова, Туктамышева, Женя Медведева.

Чемпионат России будет сложный, Медведева не сдается и показывает хорошее выступление, поэтому всем будет сложно, и всем нужно стараться», — приводит слова Авербуха Sport24.