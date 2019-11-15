Леонова — о падении Трусовой перед прокатом: первый раз такое вижу!

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова рассказала, что для неё стало неожиданностью падение Александры Трусовой перед короткой программой на этапа Гран-при в Москве.

«Для меня было неожиданно, что она прямо перед началом программы упала. Лёд скользкий, случается. Но я первый раз такое вижу! Ничего страшного, она потом собралась. Более того, это её немножко развеселило, и она с таким хорошим настроением поехала. Показала очень хороший прокат. На мой взгляд, был немного нервный выезд из каскада, она делала не с риттбергером, а тулупом, что ей облегчило жизнь. При хорошем исполнении лутца с риттбергером во второй половине она получила бы ещё больше баллов и могла быть первой сегодня. Но своё она сделала, программа смотрелась на одном дыхании, мне понравилось.

Учитывая набор Александры, завтра она — явный фаворит! Все будут пристально следить за Трусовой, ей главное, как и Жене, не думать обо всех остальных, а только о себе. Нужно делать то, что она любит — прыгать. Так что желаю ей прыгать высоко и хорошо приземляться!» — приводит слова Леоновой Sport24.