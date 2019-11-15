Глава РУСАДА не согласен с выводами рабочей группы о махинациях в организации

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил несогласие с выводами независимой рабочей группы под руководством юриста Артёма Пацева о причастности ряда сотрудников РУСАДА к махинациям с доказательствами при получении свидетельских показаний. Комиссия призвала РУСАДА вычислить «оборотней» в своих рядах.
17 июня стало известно, что отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия.
«Создание этой группы инициировано правительством Чувашии, таким образом, выводы, которые они сделали, — субъективные. Большая часть доклада направлена на дискредитацию РУСАДА, а не на выявление предпосылок и причин.
Группа указала на якобы недостаточность образовательной активности РУСАДА, очевидно не представляя реального положения дел. Это лишний раз подтверждает, что министру спорта и его команде Республики Чувашия необходимо работать над этим вопросом. На сайте РУСАДА достаточно образовательных форматов, достаточно сказать, что за три месяца до конца года наши образовательные онлайн-программы охватили более 100 тысяч спортсменов и специалистов.
Вызывают вопросы обоснованность и основания дачи подобных рекомендаций со стороны так называемой «независимой» группы в адрес РУСАДА. При этом антидопинговой поддержкой РУСАДА будут обеспечены спортсмены Чувашии, но это и ответственность спортивных властей, представители которых не торопятся посещать наши образовательные форматы. Кроме того, РУСАДА не скандалит со спортивными властями Чувашии, мы последовательно и профессионально выполняем свою работу в соответствии с установленными нормами и стандартами. О том, как нашу работу воспринимают спортивные власти Чувашии и их представители, остаётся только сожалеть, но если они не содействуют работе РУСАДА, не нужно мешать нам работать ", — приводит слова Гануса ТАСС.
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