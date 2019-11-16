Медведева на Гран-при России установила личный рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Евгения Медведева установила личный рекорд в короткой программе на этапе Гран-при России, который проходит в Москве.

Медведева лидирует после первого дня соревнований, получив от судей 76,93 балла. Это личный рекорд Евгении при новой системе оценок, которую ввели с нового сезона. 19-летняя спортсменка показала пятый результат сезона в короткой программе.

Второе место в короткой программе заняла Александра Трусова, исполнившая в каскаде с тройным лутцем тулуп, а не риттбергер. Третий результат показала не избежавшая ошибок американка Мэрайя Белл.

Ещё одна россиянка, Станислава Константинова, занимает 11-ю строчку. В короткой программе спортсменка получила два штрафных балла — за падение с тройного лутца и за затяжку программы.

Фигуристки представят произвольную программу сегодня, 16 ноября.

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