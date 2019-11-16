Эмоции Тутберидзе во время проката Трусовой. Видео

Тренер Этери Тутберидзе весьма сдержанно отреагировала на прокат своей подопечной Александры Трусовой в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

15-летняя фигуристка стала второй (74,21). Её выступление, несмотря на изменённый каскад, было оценено судьями лишь на 0,7 балла ниже личного рекорда спортсменки. Вместо заявленного каскада тройной лутц — тройной риттбергер вторым прыжком Александра исполнила тройной тулуп.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Лидерство после короткой программы захватила двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева (76,93), улучшив личный рекорд на 1,79 балла. Третий результат показала не избежавшая ошибок американка Мэрайя Белл.



Ещё одна россиянка, Станислава Константинова, только 11-я. Спортсменка получила два штрафных балла — за падение с тройного лутца и за затяжку программы.