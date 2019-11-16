Непряева победила в гонке на 5 км классическим стилем на турнире в Финляндии

Россиянка Наталья Непряева одержала победу в пятикилометровой гонке классическим стилем на лыжном турнире в Муонио (Финляндия).

Непряева преодолела дистанцию за 14 минут 34,7 секунды. Второй стала финка Криста Пармакоски (+3,6). Тройку лидеров замкнула ещё одна представительница Финляндии — Кирту Нисканен (+10,9).



Ранее Непряева на этом турнире выиграла спринт классическим стилем.



Завтра, 17 ноября, в Муонио у женщин пройдёт гонка на 10 км свободным стилем.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Женщины. Гонка 5 км, классический стиль

1. Наталья Непряева (Россия) — 14.34,7

2. Криста Пармакоски (Финляндия) — +3,6

3. Кирту Нисканен (Финляндия) — +10,9

4. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 15,6...

16. Лидия Дуркина (Россия) — +52.8...

19. Анна Жеребятьева (Россия) — +1.01,1...

32. Мария Фирсова (Россия) — +1.40,5.