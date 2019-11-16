Непряева победила в гонке на 5 км классическим стилем на турнире в Финляндии

Россиянка Наталья Непряева одержала победу в пятикилометровой гонке классическим стилем на лыжном турнире в Муонио (Финляндия).
Непряева преодолела дистанцию за 14 минут 34,7 секунды. Второй стала финка Криста Пармакоски (+3,6). Тройку лидеров замкнула ещё одна представительница Финляндии — Кирту Нисканен (+10,9).
Ранее Непряева на этом турнире выиграла спринт классическим стилем.
Завтра, 17 ноября, в Муонио у женщин пройдёт гонка на 10 км свободным стилем.
Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Женщины. Гонка 5 км, классический стиль
1. Наталья Непряева (Россия) — 14.34,7
2. Криста Пармакоски (Финляндия) — +3,6
3. Кирту Нисканен (Финляндия) — +10,9
4. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 15,6...
16. Лидия Дуркина (Россия) — +52.8...
19. Анна Жеребятьева (Россия) — +1.01,1...
32. Мария Фирсова (Россия) — +1.40,5.
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