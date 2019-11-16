Медведева чисто исполнила тренировочный прокат, Трусова упала. Видео

На этапе Гран-при по фигурному катанию завершились тренировочные прокаты у женщин перед произвольной программой. Лидирующие в соревнованиях российские спортсменки Евгения Медведева и Александра Трусова по-разному справились с ними.

Медведева чисто исполнила произвольную программу на тренировке.

Видео доступно на сайте Первого канала.



Трусова упала с первого прыжка в каскаде четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Видео доступно на сайте Первого канала.



Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева захватила лидерство после короткой программы, улучшив личный рекорд на 1,79 балла. Второе место в короткой программе заняла Трусова, исполнившая в каскаде с тройным лутцем тулуп, а не риттбергер. Её оценка на 0,7 балла уступает её личному рекорду. Третий результат показала не избежавшая ошибок американка Мэрайя Белл.



Ещё одна россиянка, Станислава Константинова, только 11-я. Спортсменка получила два штрафных балла — за падение с тройного лутца и за затяжку программы.