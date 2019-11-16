Израильский фигурист Самохин получил травму и снялся с Гран-при России
Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России сообщил, что израильский фигурист Даниэль Самохин снялся с этапа Гран-при в Москве из-за повреждения, полученного на тренировке.
После короткой программы 21-летний спортсмен занимал 11-е место, набрав 56,94 балла.
В короткой программе россияне Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли первые три места. Произвольную программу фигуристы представят сегодня, 16 ноября. Алиев выступит 10-м, Игнатов — 11-м, Самарин — последним, 12-м.
Самохин — двукратный чемпион Израиля. Также в его активе серебряная медаль национального первенства и золото юниорского чемпионата мира.
Этап Гран-при в Москве завершится показательными выступлениями завтра, 17 ноября.
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