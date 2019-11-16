Российские кёрлингисты уступили Италии на старте чемпионата Европы

Мужская сборная России по кёрлингу с поражения начала чемпионат Европы. Соревнования проходят в Хельсинборге (Швеция). Россияне в первом матче уступили команде Италии со счётом 6:8.
В составе российской команды выступили Сергей Глухов, Алексей Тимофеев, Алексей Тузов и Антон Калалб. Следующий матч они проведут 16 ноября со сборной Дании. Встреча начнётся в 22:00 мск.
По регламенту турнира, мужские и женские команды сыграют круговые этапы, по результатам которых лучшие четыре сборные выйдут в плей-офф. Чемпионат Европы завершится 23 ноября.
Женская сборная России начнёт чемпионат Европы сегодня, 16 ноября, в 17:00 мск матчем с командой Эстонии.
Кёрлинг. Чемпионат Европы. Хельсинборг (Швеция)
Мужчины. Групповой этап
Италия — Россия — 8:6 (0:0, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 0:1, 2:0, 2:0, 0:2, х: х).
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