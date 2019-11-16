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Российский лыжник Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем в Рованиеми

Российский лыжник Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем в Рованиеми
Другие / Лыжный спорт 0

Группа сборной России по лыжным гонкам под руководством Маркуса Крамера принимает участие в предсезонном турнире в Рованиеми (Финляндия).

Сегодня, 16 ноября, прошла гонка на 15 км свободным стилем, в которой победу одержал Сергей Устюгов. Второй результат показал Артём Мальцев. Тройку призёров замкнул Евгений Белов. Четвёртое место занял Иван Кириллов. Глеб Ретивых оказался восьмым, Андрей Краснов — девятым.

В женской 10-километровой гонке «коньком» россиянка Анна Нечаевская стала третьей. Победу одержала чешка Катерина Разымова, которая опередила представительницу Австрии Терезу Штадлобер. Россиянка Ольга Царёва финишировала пятой, а Яна Кирпиченко — шестой.

Напомним, Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года (скиатлон и командный спринт).

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