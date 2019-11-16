Алиев: три россиянина на пьедестале этапа Гран-при в Москве — это до мурашек!

Фигурист Дмитрий Алиев подвёл итоги выступления на этапе Гран-при в Москве, на котором он завоевал серебряную награду. Россиянин был вторым после короткой программы и сохранил позицию по результатам произвольной.

«Не всё получилось. В самом начале был срыв. Причину пока не могу понять, потому что был готов достаточно хорошо. Пришлось перекраивать программу на ходу, принимать серьёзные решения, оставлять четверные прыжки. Конечно, вынужденные изменения заставляют думать, прикидывать, считать. Сейчас «вылез» повтор элемента, хотя думал, что всё в порядке. В целом удовлетворён программой и очень благодарен публике. Было ощущение, что я катался в звуконепроницаемой оболочке, а когда встал в финальную позу, меня «пробило», услышал громкую реакцию зрителей. Это было очень приятно.

По юниорам считал расклады, оценивал шансы на финал, но в последнее время просто занимаюсь своим делом и не углубляюсь в то, на что претендую. Если выхожу и показываю, на что способен, то знаю, что могу бороться за хорошие места.

Очень круто, что все три места на пьедестале заняли россияне. Я живу в номере с Макаром. Ещё вчера сказал, что будет круто, если мы втроём так и останемся в тройке. Давно такого не было. Это до мурашек, на самом деле. Радостно, что мы с ребятами преподносим Россию с лучшей стороны», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.