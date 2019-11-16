Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при

Россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев благодаря результатам на этапе в Москве смогли отобраться в финал Гран-при, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).

На этапе в Москве Самарин выиграл и короткую и произвольную программы. За два проката он получил от судей 264,45 балла. Алиев (259,88) занял второе место. Бронзовая награда московского этапа досталась ещё одному россиянину, Макару Игнатову (252,87). Лучшим из тех, кто не попал на пьедестал Гран-при России, стал японец Сёма Уно (Япония). По сумме короткой и произвольной программ он получил от судей 252,24 балла.

Ранее в Финал Гран-при отобрался американец Натан Чен. Чен выиграл оба этапа, на которых участвовал, – Skate America и Internationaux de France.

Алиев: три россиянина на пьедестале этапа Гран-при в Москве — это до мурашек!