Фигурист Самарин: времени праздновать нет, сезон только начинается

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал победу на этапе в Москве, которая позволила ему отобраться в финал Гран-при.

«Огромное спасибо всем зрителям за поддержку, веру и тепло, которые они излучали в эти два дня. Было очень приятно выступать здесь. По поводу прокатов, были ошибки, в том числе серьёзные. Продолжу работать. Рад, что удалось отобраться в финал Гран-при. Думаю, это хороший результат первой половины сезона. Надеюсь, в Турине удастся показать свой максимум. Думаю, мы справимся, у нас всё получится.

Здорово, что нам удалось занять три первых места. Считаю, это отличный результат. Рад и за себя, и за ребят, и за тренерский состав. Времени праздновать нет, сезон только начинается. Приду в номер, смогу спокойно выдохнуть, а с завтрашнего дня нужно будет уже думать о следующих стартах и готовиться к ним.

Что касается рекордной надбавки за элемент, полученной в короткой программе, не следил за тем, кто сколько получал до этого. Когда мне сказали, я обрадовался, но помимо этого каскада есть и другие элементы, которые тоже надо исполнять чисто. Так что работы ещё много», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при