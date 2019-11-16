Танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап в Москве и вышли в финал Гран-при

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уверенно выиграли этап Гран-при в Москве и вышли в финал Гран-при. За оба танца, ритмический и произвольный, Синицина и Кацалапов получили лучшие оценки в сезоне.

Второе место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, которые также вышли в финал Гран-при.

Бронзовыми призёрами в Москве стали выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

Фигурное катание. Этап Гран-при. Москва, Россия

Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 212,15.

2. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 207,64.

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 185,01…

6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) — 172,93…

9. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Россия) – 164,69.