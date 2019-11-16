Видео: прокат российских фигуристов, занявших весь пьедестал Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин, лидировавший по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве, подтвердил превосходство и в произвольной программе. Самарин по сумме двух прокатов получил от судей 264,45 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Помимо Самарина на пьедестал поднялись ещё два россиянина: Дмитрий Алиев набрал 259,88 балла, и этого хватило, чтобы завоевать серебряную медаль.

Видео доступно на сайте Первого канала.

А Макар Игнатов получил 252,87. Он менее чем на один балл обошёл японца Сёму Уно.

Видео доступно на сайте Первого канала.

В такой же последовательности на подиуме россияне находились и после короткой программы.

Самарин и Алиев благодаря выступлению в Москве обеспечили себе путёвку в финал Гран-при.