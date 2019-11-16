Кацалапов: мы с Синициной не собираемся никому отдавать своё место

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал выступление на этапе Гран-при в Москве. Синицина и Кацалапов выиграли второй этап в сезоне и вышли в финал серии.

«За эти две недели мы очень устали, нам нужно серьёзно отдохнуть. Сил нет настолько, что даже не могу по внутренним ощущениям оценить свой прокат. Если бы тренер не сказал, что мы откатались лучше, чем в Китае, то я бы и не знал, что сейчас говорить.

Не только мы, а все спортсмены стараются максимально сбалансировать техническую составляющую и впечатления от образов. И так, половина людей не понимает, как ставятся оценки в танцах на льду. Нужно технически всё делать чисто, чтобы у судей не было вопросов, а без артистической части танцы не были бы танцами.

В этом году очень серьёзная конкуренция. Мы, как настоящие спортсмены, не собираемся никому отдавать своё место и всегда готовы соперничать», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап в Москве и вышли в финал Гран-при