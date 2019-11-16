Искусство на льду. Видео произвольного танца Синициной и Кацалапова в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уверенно выиграли этап Гран-при в Москве и вышли в финал серии. Для Виктории и Никиты это вторая победа на этапе Гран-при в карьере, впервые они первенствовали неделю назад на этапе в Китае.

На обоих этапах Синицина и Кацалапов улучшили личный рекорд в ритмическом танце, а в Москве получили лучшие оценки в сезоне и за произвольный прокат. Их программы – это настоящее искусство на льду.

Второе место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, которые также вышли в финал Гран-при.

Бронзовыми призёрами в Москве стали выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

Видео произвольного танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова можно посмотреть на сайте Первого канала.

Танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап в Москве и вышли в финал Гран-при