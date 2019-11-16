Искусство на льду. Видео произвольного танца Синициной и Кацалапова в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уверенно выиграли этап Гран-при в Москве и вышли в финал серии. Для Виктории и Никиты это вторая победа на этапе Гран-при в карьере, впервые они первенствовали неделю назад на этапе в Китае.
На обоих этапах Синицина и Кацалапов улучшили личный рекорд в ритмическом танце, а в Москве получили лучшие оценки в сезоне и за произвольный прокат. Их программы – это настоящее искусство на льду.
Второе место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, которые также вышли в финал Гран-при.
Бронзовыми призёрами в Москве стали выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин.
Видео произвольного танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова можно посмотреть на сайте Первого канала.
Танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап в Москве и вышли в финал Гран-при
Фигурное катание. Гран-при в Москве. Упадёт ли сегодня Медведева? LIVE
В субботу, 16 ноября на этапе Гран-при в Москве Медведева постарается противопоставить что-то четверным Трусовой в произвольной программе.
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