Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Искусство на льду. Видео произвольного танца Синициной и Кацалапова в Москве

Искусство на льду. Видео произвольного танца Синициной и Кацалапова в Москве
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уверенно выиграли этап Гран-при в Москве и вышли в финал серии. Для Виктории и Никиты это вторая победа на этапе Гран-при в карьере, впервые они первенствовали неделю назад на этапе в Китае.

На обоих этапах Синицина и Кацалапов улучшили личный рекорд в ритмическом танце, а в Москве получили лучшие оценки в сезоне и за произвольный прокат. Их программы – это настоящее искусство на льду.

Второе место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, которые также вышли в финал Гран-при.

Бронзовыми призёрами в Москве стали выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

Видео произвольного танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова можно посмотреть на сайте Первого канала.

Танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап в Москве и вышли в финал Гран-при
Фигурное катание. Гран-при в Москве. Упадёт ли сегодня Медведева? LIVE
В субботу, 16 ноября на этапе Гран-при в Москве Медведева постарается противопоставить что-то четверным Трусовой в произвольной программе.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019