19-летняя Константинова: переходный возраст не даёт выступать в полную силу

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала неудачное выступление на этапе Гран-при в Москве. Спортсменка заняла предпоследнее, 11-е место.

«На этих прокатах показала совсем не то, на что рассчитывала. После этапа в США вела усиленную подготовку, постоянно была под контролем. Делали много показательных прокатов, прокатов в платьях. Записывали на видео, анализировали. Моё выступление здесь было под вопросом, и я доказала, что достойна здесь находиться. Были открытые для специалистов прокаты, смотрели уровни, недокруты, готовность. В принципе, ничего такого в этом нет. Вижу небольшие улучшения и надеюсь, что смогу разобраться в себе. Надеюсь, смогу достойно выступить на чемпионате России, потому что мои результаты трудно сравнивать и с собой, и с другими девчонками. Но надеюсь, что пройду этот непростой период и вернусь намного сильнее, чем сейчас.

После провала в Америке очень не хотелось повторять это дома. В любом случае, неудачные прокаты отражаются на принятии себя, на отношении к себе. Нет такого, что просто встал и пошёл дальше. На этот старт ехала показать совсем другой результат. Чувствовала в себе силы откататься чисто, но не получилось. Надеюсь, смогу взять себя в руки и достойно выступить на чемпионате России. Есть проблемы переходного возраста, которые не дают показать себя в полную силу. Трудно, конечно, говорить о переходном возрасте в 19 лет, но у всех всё по-разному», — передаёт слова Константиновой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.