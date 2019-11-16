Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии.
Трусова исполнила 4 четверных прыжка в произвольной программе, 3 из них без ошибок. Александра начала прокат с падения после четверного сальхова, но затем чисто исполнила четверной лутц и два четверных тулупа в каскадах. Побить принадлежащий ей рекорд мира в произвольной программе Трусовой помешало падение на тройном риттбергере в каскаде.
Второе место заняла избежавшая ошибок Евгения Медведева. В безупречно исполненной произвольной программе Медведева 0,74 балла не добрала до личного рекорда, установленного на чемпионате мира 2019 года, а вот по сумме двух программ Евгения побила личное достижение – 225,76.
Бронзовым призёром стала американка Мэрайя Белл.
Фигурное катание. Этап Гран-при. Москва, Россия
Женщины
1. Александра Трусова (Россия) – 234,47
2. Евгения Медведева (Россия) – 225,76.
3. Мэрайя Белл (США) – 205,67…
11. Станислава Константинова (Россия) – 156,94.
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