Медведева: я сделала свою работу — то, что я и хотела

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала выступление на этапе Гран-при в Москве. Безупречный прокат без четверных прыжков принёс Евгении второе место.

«Это не подарок на день рождения. Я сделала свою работу — то, что я и хотела. Очень рада, что всё так сложилось. На данный момент я сделала всё что могла. Безумно благодарна Брайану и Трэйси, что на протяжении всего этого времени были рядом и продолжают в меня верить. Я всегда чувствую их тепло и поддержку.

Полностью концентрируюсь на прокате и перед началом программы ничего не слышу. Естественно, какие-то особенно громкие выкрики долетают, и это сбивает. Но за столько лет соревновательной практики я уже научилась за секунду возвращаться в себя. После проката было очень приятно видеть реакцию людей. Они радовались даже больше, чем я. Они видели, сколько у меня было провалов, неудач и трудностей. Сейчас они видят хорошее выступление и радуются, потому что не видели, что было на тренировках», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

19 ноября Медведевой исполнится 20 лет.

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал