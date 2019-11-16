Медведева отреагировала на вопрос о включении в программу четверного прыжка

Российская фигуристка Евгения Медведева жёстко ответила журналистам о возможном усилении программы тройным акселем или четверным прыжком. Без элементов ультра-си Медведева проиграла в технической оценке за произвольную программу Александре Трусовой около 20 баллов.

«Не хочу показаться грубой, но хотелось бы меньше слышать вопросов такого характера. Я много раз говорила, что делаю свой максимум для того, чтобы показать зрителям и доказать самой себе, что у меня получится сделать четверной сальхов. У меня нет конкретной даты для этого. После каждого соревнования мне задают шесть-восемь вопросов, планирую ли я. Каждый раз я отвечаю: да, планирую. Но мне самое главное — сохранить здоровье, потому что я не готова снова прыгать на сломанных костях. Для меня главная задача — научиться четверному прыжку, но при этом сохранить здоровье, чтобы продолжать прыгать. Я знаю своё тело, оно у меня хрупкое. Я должна следить за распорядком дня, за тем, что я ем, во сколько ложусь спать. От этого зависит моё состояние.



Официально отвечаю: конечно, хочу. Не могу сказать, работаю я над четверным или нет, потому что это закрытый технический процесс. „Крикет клаб“ — приватная зона. В планах есть, делаю всё возможное. Брайан и Трэйси тоже», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.