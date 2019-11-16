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Трусова — об ошибках в Москве: выступление Медведевой на меня никак не повлияло

Трусова — об ошибках в Москве: выступление Медведевой на меня никак не повлияло
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выиграла два этапа Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и отобралась в финал серии, прокомментировала выступление в произвольной программе в Москве.

Трусова завершала соревнования одиночниц, зная, что лидировавшая после короткой программы Евгения Медведева не допустила ошибок в прокате.

«Очень рада, что выиграла московский этап Гран-при и вышла в финал. И в короткой, и в произвольной программе были ошибки. Буду работать и надеяться, что дальше будет лучше. Выступление Жени на меня никак не повлияло, потому что я никогда не смотрю, кто выступает передо мной, не слышу оценки», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Фигурное катание. Гран-при в Москве. Трусова упала, но победила Медведеву! LIVE
В субботу, 16 ноября на этапе Гран-при в Москве Медведева постарается противопоставить что-то четверным Трусовой в произвольной программе.
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