Трусова — об ошибках в Москве: выступление Медведевой на меня никак не повлияло
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выиграла два этапа Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и отобралась в финал серии, прокомментировала выступление в произвольной программе в Москве.
Трусова завершала соревнования одиночниц, зная, что лидировавшая после короткой программы Евгения Медведева не допустила ошибок в прокате.
«Очень рада, что выиграла московский этап Гран-при и вышла в финал. И в короткой, и в произвольной программе были ошибки. Буду работать и надеяться, что дальше будет лучше. Выступление Жени на меня никак не повлияло, потому что я никогда не смотрю, кто выступает передо мной, не слышу оценки», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Фигурное катание. Гран-при в Москве. Трусова упала, но победила Медведеву! LIVE
В субботу, 16 ноября на этапе Гран-при в Москве Медведева постарается противопоставить что-то четверным Трусовой в произвольной программе.
- 16 ноября 2019
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