Трусова — об ошибках в Москве: выступление Медведевой на меня никак не повлияло

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выиграла два этапа Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и отобралась в финал серии, прокомментировала выступление в произвольной программе в Москве.

Трусова завершала соревнования одиночниц, зная, что лидировавшая после короткой программы Евгения Медведева не допустила ошибок в прокате.

«Очень рада, что выиграла московский этап Гран-при и вышла в финал. И в короткой, и в произвольной программе были ошибки. Буду работать и надеяться, что дальше будет лучше. Выступление Жени на меня никак не повлияло, потому что я никогда не смотрю, кто выступает передо мной, не слышу оценки», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.