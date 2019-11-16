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Трусова: тройной аксель почему-то мне даётся сложнее, чем четверные

Трусова: тройной аксель почему-то мне даётся сложнее, чем четверные
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выиграла два этапа Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и отобралась в финал серии, рассказала об изучении тройного акселя. В произвольной программе Трусова исполняет четыре прыжка в четыре оборота.

«Что касается тройного акселя, то для меня это почему-то самый сложный прыжок. Он отличается от четверных тем, что прыгается с переднего хода. Не знаю почему, но мне он даётся сложнее, чем четверные. Я его учу и постараюсь сделать», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

На данный момент ни одна из российских фигуристок не владеет как тройным акселем, так и четверным прыжком. Трусова и Анна Щербакова прыгают четверные, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева – тройной аксель.

Фигурное катание. Гран-при в Москве. Трусова упала, но победила Медведеву! LIVE
В субботу, 16 ноября на этапе Гран-при в Москве Медведева постарается противопоставить что-то четверным Трусовой в произвольной программе.
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