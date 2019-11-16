Трусова: тройной аксель почему-то мне даётся сложнее, чем четверные

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выиграла два этапа Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и отобралась в финал серии, рассказала об изучении тройного акселя. В произвольной программе Трусова исполняет четыре прыжка в четыре оборота.

«Что касается тройного акселя, то для меня это почему-то самый сложный прыжок. Он отличается от четверных тем, что прыгается с переднего хода. Не знаю почему, но мне он даётся сложнее, чем четверные. Я его учу и постараюсь сделать», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

На данный момент ни одна из российских фигуристок не владеет как тройным акселем, так и четверным прыжком. Трусова и Анна Щербакова прыгают четверные, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева – тройной аксель.