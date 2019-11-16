Орсер — о четверном сальхове Медведевой: она делает успехи

Канадский специалист Брайан Орсер, под руководством которого тренируется двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, рассказал, что его подопечная работает над четверным сальховом.
Без элементов ультра-си Медведева, несмотря на безупречный прокат на этапе Гран-прив Москве, проиграла в технической оценке за произвольную программу Александре Трусовой около 20 баллов.
«Я очень доволен обеими программами. Для Жени было очень важно откататься хорошо и получить высокие оценки. В последнее время она работала столько, сколько не работала раньше.
Мы продолжаем работать над четверным сальховым, и она делает успехи. Теперь у нас будет время больше внимания уделять тренировкам над этим элементом», — передаёт слова Орсера корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
- 16 ноября 2019
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