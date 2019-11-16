РФС создал организацию, которая займётся подготовкой ЧМ по пляжному футболу

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Исполкома Российского футбольного союза (РФС). На мероприятии были рассмотрены многие вопросы, включая организацию чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в России в 2021 году, сообщает BSRussia.

Исполком по итогам заседания принял решение выступить единственным учредителем и учредить АНО «Дирекция футбольных мероприятий и проектов», утвердить её Устав и сформировать её органы управления.

АНО «Дирекция футбольных мероприятий и проектов» выступит в качестве организации, которая будет использоваться для проведения Чемпионата мира по пляжному футболу ФИФА и других крупных мероприятий. Главой организации назначен генеральный секретарь РФС Александр Алаев.