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РФС создал организацию, которая займётся подготовкой ЧМ по пляжному футболу

РФС создал организацию, которая займётся подготовкой ЧМ по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Исполкома Российского футбольного союза (РФС). На мероприятии были рассмотрены многие вопросы, включая организацию чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в России в 2021 году, сообщает BSRussia.

Исполком по итогам заседания принял решение выступить единственным учредителем и учредить АНО «Дирекция футбольных мероприятий и проектов», утвердить её Устав и сформировать её органы управления.

АНО «Дирекция футбольных мероприятий и проектов» выступит в качестве организации, которая будет использоваться для проведения Чемпионата мира по пляжному футболу ФИФА и других крупных мероприятий. Главой организации назначен генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Алаев: надеюсь, в скором времени пляжный футбол станет полноценным членом УЕФА
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