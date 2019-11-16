Фигуристы Бойкова и Козловский победили в Москве и отобрались в финал Гран-при

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли второй этап Гран-при в сезоне и отобрались в финал серии.
Бойкова и Козловский чисто исполнили все элементы произвольной программы, улучшив личный рекорд сразу на 9 баллов. Личное достижение по сумме двух программ Александра и Дмитрий увеличили почти на 13 баллов.
Второе место в Москве заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, допустившие ошибки в параллельных прыжках. Третьими стали немцы Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт.
Ксения Столбова и Андрей Новосёлов, шедшие на третьем месте после короткой программы, неудачно откатали произвольную. Партнёр сорвал оба прыжковых элемента, партнёрша упала с выброса. В итоге Столбова и Новосёлов — пятые.
Фигурное катание. Этап Гран-при. Москва, Россия
Спортивные пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 229,48
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 216,77.
3. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) – 186,16…
5. Ксения Столбова/Андрей Новосёлов (Россия) – 177,51.
- 16 ноября 2019
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