Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трусовой хватило трёх чистых четверных прыжков для победы над Медведевой. Видео

Трусовой хватило трёх чистых четверных прыжков для победы над Медведевой. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии.

В произвольной программе на этапе Гран-при в Москве Трусова исполнила четыре четверных прыжка, три из них — без ошибок. Александра начала прокат с падения после четверного сальхова, но затем чисто исполнила четверной лутц и два четверных тулупа в различных каскадах. Не обошлось и без неожиданного падения – с тройного риттбергера в каскаде.

Несмотря на два падения, Трусова уверенно выиграла произвольную программу и этап Гран-при в целом, по технической оценке опередив ставшую второй Евгению Медведеву на 20 баллов.

Видео произвольной программы Александры Трусовой доступно на сайте Первого канала.

Трусова не оставила шансов Медведевой. А ведь Женя была великолепна!
Россия доминировала на Гран-при по фигурному катанию в Москве, собрав всё золото. А Трусова, извалявшись, всё равно уничтожила Медведеву.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019