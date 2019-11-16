Трусовой хватило трёх чистых четверных прыжков для победы над Медведевой. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии.
В произвольной программе на этапе Гран-при в Москве Трусова исполнила четыре четверных прыжка, три из них — без ошибок. Александра начала прокат с падения после четверного сальхова, но затем чисто исполнила четверной лутц и два четверных тулупа в различных каскадах. Не обошлось и без неожиданного падения – с тройного риттбергера в каскаде.
Несмотря на два падения, Трусова уверенно выиграла произвольную программу и этап Гран-при в целом, по технической оценке опередив ставшую второй Евгению Медведеву на 20 баллов.
Видео произвольной программы Александры Трусовой доступно на сайте Первого канала.
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