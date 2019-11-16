Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в женской Суперлиге
Волейболистки московского «Динамо» потерпели четвёртое поражение в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. Действующие чемпионки страны на своей площадке со счётом 0:3 (22:25, 24:26, 22:25) проиграли лидеру сезона — калининградскому «Локомотиву».
Бело-голубые с одной победой и пятью очками в активе занимают девятое место в турнирной таблице. «Локомотив», одержав 4 победы в пяти матчах и проиграв три партии, – на первом месте.
В матче шестого тура соревнований 24 ноября столичное «Динамо» примет на своей площадке «Ленинградку» из Санкт-Петербурга.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Пятый тур
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (22:25, 24:26, 22:25).
- 16 ноября 2019
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