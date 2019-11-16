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Грищук и Дуда сыграют тай-брейк в финале этапа гран-при в Германии

Грищук и Дуда сыграют тай-брейк в финале этапа гран-при в Германии
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой во второй партии финала этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге (Германия). Первая партия соперников также завершилась вничью. Теперь шахматистам придётся выявлять сильнейшего с помощью тай-брейка. Ключевой матч состоится в воскресенье, 17 ноября.

На тай-брейке используется формат с укороченным контролем. Тай-брейк играется, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберёт нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырёх этапов Гран-при два лучших шахматиста смогут сыграть на турнире претендентов. Победитель этого турнира оспорит Мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Победителем первого этапа, который прошёл в середине мая в Москве, стал россиянин Ян Непомнящий. На втором этапе в Риге победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвёртый этап будет проходить в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря.

Грищук и Дуда сыграли вничью в первой финальной партии Гран-при ФИДЕ в Гамбурге
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