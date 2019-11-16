Козловский: живу в одном номере с Самариным, должен был соответствовать

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал о причинах победы дуэта на этапе Гран-при в Москве.
«Начну с интересной истории. Когда мы с Сашей вернулись с тренировки, ей на телефон пришло уведомление с YouTube о ролике с названием: «Царя Самарина никто не смог победить». Я живу в отеле в одном номере с Сашей Самариным. Так что должен был соответствовать его уровню.
Если серьёзно, очень рады, что впервые в карьере заработали путёвку в финал Гран-при. У нас не было проходных этапов, лёгких соперников. Рады, что в определённом смысле смогли преодолеть себя», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Александр Самарин выиграл этап Гран-при в Москве в мужском одиночном катании.
- 16 ноября 2019
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