Тарасова — о выступлении Медведевой: браво! С возвращением!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты этапа Гран-при в Москве. Тарасова отметила выступление Евгении Медведевой, показавшей второй результат. Она уступила соотечественнице Александре Трусовой.
«Браво! Вот всё что могла, вот максимум того, что у неё есть, она сделала. Здорово, молодец. С возвращением! Ну как не уважать такую спортсменку? Ну из такого дна, из такого колодца она обратно. Ну нет у неё сегодня четверных прыжков. Не факт, что не будет. Сальхов, который учит, у неё готов.
У неё есть характер, вера, что она сделала правильно. Мы не можем не вспоминать Этери, которая её много лет тренировала. Но Женя сделала так, как она сделала. И другой человек, может быть, тоже так бы сделал. Она не сдалась. Понятно, что после Олимпийских игр она должна была куда-то идти», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
- 16 ноября 2019
-
23:46
-
23:33
-
23:19
-
22:56
-
22:40
-
22:39
-
22:14
-
22:07
-
21:47
-
21:27
-
21:13
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:30
-
19:59
-
19:53
-
19:47
-
19:23
-
19:08
-
18:29
-
18:23
-
18:11
-
18:01
-
17:44
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
16:29
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
15:56