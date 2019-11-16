Тарасова — о выступлении Медведевой: браво! С возвращением!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты этапа Гран-при в Москве. Тарасова отметила выступление Евгении Медведевой, показавшей второй результат. Она уступила соотечественнице Александре Трусовой.

«Браво! Вот всё что могла, вот максимум того, что у неё есть, она сделала. Здорово, молодец. С возвращением! Ну как не уважать такую спортсменку? Ну из такого дна, из такого колодца она обратно. Ну нет у неё сегодня четверных прыжков. Не факт, что не будет. Сальхов, который учит, у неё готов.

У неё есть характер, вера, что она сделала правильно. Мы не можем не вспоминать Этери, которая её много лет тренировала. Но Женя сделала так, как она сделала. И другой человек, может быть, тоже так бы сделал. Она не сдалась. Понятно, что после Олимпийских игр она должна была куда-то идти», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.