Морозов: у нас с Тарасовой есть свой план, мы идём своим путём

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, подвёл итоги выступления дуэта в серии Гран-при.

Пара, с сезона-2019/20 тренирующаяся в США под руководством Марины Зуевой, стала бронзовым призёром канадского этапа Гран-при и выиграла серебро в Москве.

«Это было неплохо, ещё есть над чем работать. У нас есть свой план, мы идём своим путём. Не расстраиваемся, а видим прогресс и работаем дальше.

Тренировочный процесс в США отличается. Прежде всего, профессиональные фигуристы тренируются только в первой половине дня, поэтому в три часа дня мы уже заканчиваем тренировки.

Сколько мы готовы ждать результата после перехода к новому тренеру? Не ждать, а работать. В любом случае, до Олимпиады у нас есть два года, поэтому каких-то ожиданий мы не строим. Идём от старта к старту. Много всяких нюансов, к которым надо привыкнуть. Этот сезон – посмотрим. В следующем уже точно будет стабильно хороший результат», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.