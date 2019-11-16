Российские фигуристы выиграли всё золото этапа Гран-при впервые за 14 лет

На пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в Москве, российские фигуристы завоевали золотые медали во всех видах программы.

Победителями домашнего этапа Гран-при стали одиночники Александра Трусова и Александр Самарин, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Все эти спортсмены отобрались в финал Гран-при.

В предыдущий раз аналогичного результата российские фигуристы добились в 2005 году. Тогда пятый этап Гран-при Cup of Russia 2005 прошёл в Санкт-Петербурге. Его победителями стали одиночники Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая, спортивная пара Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, танцоры Татьяна Навка и Роман Костомаров.