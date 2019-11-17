Орсер высказался о веганской диете Медведевой

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер прокомментировал увлечение спортсменки веганством.

«Мне кажется, это довольно полезная диета. Мы не так уж много говорили об этом, но могу судить по тому, как она смотрится на льду. И она выглядит здоровой. У нее сбалансированный рацион, Евгения работает с диетологом в Торонто.

Во всём должен быть баланс. Но она энергичная, находится в отличных физических кондициях. Если бы были какие-то проблемы, я бы вмешался. Знаете, если бы вдруг вес был меньше нужного или же наоборот, меня бы это обеспокоило», — приводит слова Орсера ТАСС.

Медведева на этапе Гран-при в Москве заняла второе место. Победу одержала россиянка Александра Трусова.