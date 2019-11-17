Тренер Медведевой считает, что она с лёгкостью будет исполнять четверной прыжок

Канадский тренер Брайан Орсер полагает, что в скором времени четверные прыжки не будут вызывать проблем у двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Да, мы тренируем четверной, продолжаем работу в этом направлении, делаем всё необходимое вне льда, чтобы подготовить её тело к этому. И знаете, думаю, как только она начнёт чувствовать этот элемент, он будет для неё довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придём», — приводит слова Орсера ТАСС.

Ранее Медведева рассказала, что работает над четверным сальховом, но не знает, когда начнёт выполнять его на соревнованиях.

На прошедшем этапе Гран-при в Москве Евгения заняла второе место, уступив другой россиянке — Александре Трусовой.