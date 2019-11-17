Трусова едва смогла запихнуть в автобус гигантского плюшевого медведя. Видео
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выиграла этап Гран-при в Москве и отобралась в финал, с большим трудом смогла увезти со стадиона один из подарков — огромного плюшевого медведя.
«Спасибо, мы домой», — написала 15-летняя фигуристка.
Видео доступно на «Чемпионате».
Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии. В Москве Александра исполнила 4 четверных прыжка в произвольной программе, три из них — без ошибок. Побить принадлежащий ей рекорд мира в произвольной программе Трусовой помешало падение на тройном риттбергере в каскаде. Второе место заняла избежавшая ошибок Евгения Медведева. Бронзовым призёром стала американка Мэрайя Белл.
Трусовой хватило трёх чистых четверных прыжков для победы над Медведевой. Видео
- 17 ноября 2019
-
11:53
-
11:25
-
11:01
-
10:15
-
09:46
-
00:59
-
00:27
- 16 ноября 2019
-
23:46
-
23:33
-
23:19
-
22:56
-
22:40
-
22:39
-
22:14
-
22:07
-
21:47
-
21:27
-
21:13
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:30
-
19:59
-
19:53
-
19:47
-
19:23
-
19:08
-
18:29
-
18:23
-
18:11
-
18:01
-
17:44
-
17:29
Партнерский контент