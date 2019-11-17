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Трусова едва смогла запихнуть в автобус гигантского плюшевого медведя. Видео

Трусова едва смогла запихнуть в автобус гигантского плюшевого медведя. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая выиграла этап Гран-при в Москве и отобралась в финал, с большим трудом смогла увезти со стадиона один из подарков — огромного плюшевого медведя.

«Спасибо, мы домой», — написала 15-летняя фигуристка.

Видео доступно на «Чемпионате».

Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии. В Москве Александра исполнила 4 четверных прыжка в произвольной программе, три из них — без ошибок. Побить принадлежащий ей рекорд мира в произвольной программе Трусовой помешало падение на тройном риттбергере в каскаде. Второе место заняла избежавшая ошибок Евгения Медведева. Бронзовым призёром стала американка Мэрайя Белл.

Трусовой хватило трёх чистых четверных прыжков для победы над Медведевой. Видео
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