Непряева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на турнире в Финляндии

Россиянка Наталья Непряева одержала победу в десятикилометровой гонке свободным стилем на лыжном турнире в Муонио (Финляндия).



Непряева преодолела дистанцию за 26 минут 35,2 секунды. Второй стала финка Кертту Нисканен (+15,0). Тройку лидеров замкнула представительница Германии Виктория Карл (+10,9). Лидия Дуркина стала шестой (+1:10,3), Анна Жеребятьева замкнула топ-10 (+1:41,1).



Ранее Непряева на этом турнире выиграла спринт и пятикилометровую гонку классическим стилем.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Женщины. Гонка 10 км, свободный стиль



1. Наталья Непряева (Россия) — 26:35,2

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — +15,0

3. Виктория Карл (Германия) — +10,9

6. Лидия Дуркина (Россия) — +1:10,3…

10. Анна Жеребятьева (Россия) — +1:41,1.