Женская сборная России по кёрлингу обыграла Германию на чемпионате Европы

Сборная России по кёрлингу одержала вторую победу на чемпионате Европы среди женщин. Со счётом 7:5 была обыграна сборная Германии.



В команду скипа Алины Ковалёвой входят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Турнир проходит в Хельсингборге (Швеция).



На групповом этапе чемпионата Европы принимают участие 10 команд. Четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды будут переведены в дивизион B. Групповая стадия завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22-го, финал — 23 ноября.



На чемпионате Европы помимо медалей разыгрываются путёвки на чемпионат мира, который пройдёт в марте 2020 года в Канаде. Европейские сборные разыгрывают семь лицензий на мировое первенство.