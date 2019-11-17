Конькобежка Шихова — третья на дистанции 1000 м на первом этапе КМ в Минске
Российская конькобежка Екатерина Шихова завоевала бронзовую награду по итогам соревнований на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира в Минске. Победу с рекордом катка одержала американка Бриттани Боу (1:15,350). Шихова уступила ей 0,60 секунды. Второй стала голландка Йорин тер Морс (+0,59).
Ольга Фаткулина показала 11-й результат. Чемпионка России Дарья Качанова (+1,42) по итогам соревнований стала 12-й.
Конькобежный спорт. Кубок мира. 1-й этап. Минск, Белоруссия
Женщины. 1000 м
1. Бриттани Боу (США) — 1.15,354
2. Йорин тер Морс (Нидерланды) — +0,59
3. Екатерина Шихова (Россия) — +0,60.
11. Ольга Фаткулина (Россия) — +1,33…
12. Дарья Качанова (Россия) — +1,42…
17. Ангелина Голикова (Россия) — +2,80.
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