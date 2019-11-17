Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер. Россиянка поставила новый номер под композицию популярной американской певицы Билли Айлиш «Idontwannabeyouanymore».

Видео доступно на сайте Первого канала.

Медведева на этапе Гран-при в Москве завоевала серебряную медаль. Она уступила лишь соотечественнице Александре Трусовой.

В результате Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при по фигурному катанию. В то же время Трусова гарантировала себе путёвку в заключительную стадию.

Ранее показательный номер под песню Билли Айлиш «Bad Guy» поставил для Алины Загитовой хореограф Даниил Глейхенгауз. С этим были связаны сразу два скандала. Сначала болельщики Медведевой обвинили Загитову в воровстве, так как Евгения не скрывала, что является фанаткой этой певицы. А затем американская танцовщица и хореограф Джоджо Гомез обвинила Глейхенгауза в воровстве некоторых движений.

Постановка была изменена, а позже показательным номером Загитовой стала другая программа. Глейхенгауз доверил Алине исполнить номер, посвящённый его умершей матери. Премьера состоялась накануне, на Гран-при Франции.