Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер. Россиянка поставила новый номер под композицию популярной американской певицы Билли Айлиш «Idontwannabeyouanymore».
Видео доступно на сайте Первого канала.
Медведева на этапе Гран-при в Москве завоевала серебряную медаль. Она уступила лишь соотечественнице Александре Трусовой.
В результате Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при по фигурному катанию. В то же время Трусова гарантировала себе путёвку в заключительную стадию.
Ранее показательный номер под песню Билли Айлиш «Bad Guy» поставил для Алины Загитовой хореограф Даниил Глейхенгауз. С этим были связаны сразу два скандала. Сначала болельщики Медведевой обвинили Загитову в воровстве, так как Евгения не скрывала, что является фанаткой этой певицы. А затем американская танцовщица и хореограф Джоджо Гомез обвинила Глейхенгауза в воровстве некоторых движений.
Постановка была изменена, а позже показательным номером Загитовой стала другая программа. Глейхенгауз доверил Алине исполнить номер, посвящённый его умершей матери. Премьера состоялась накануне, на Гран-при Франции.
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