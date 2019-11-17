История любви. Новый показательный номер Синициной и Кацалапова в Москве. Видео

Победители этапа Гран-при в Москве в соревнованиях танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили на льду «Мегаспорта» новый показательный номер на песню «Там нет меня» в исполнении Севары.
Синицина и Кацалапов вновь представили на льду проникновенную историю любви, которую сопровождала песня на русском языке.
Виктория и Никита выиграли два этапа Гран-при и отобрались в финал соревнований, который пройдёт в Турине. Ранее ни Синицина, ни Кацалапов ни разу не побеждали на этапах Гран-при, несмотря на то что в паре с Еленой Ильиных Никита является олимпийским чемпионом в команде и бронзовым призёром Игр в Сочи.
В текущем сезоне Синицина и Кацалапов имеют вторую в мире оценку за ритмический танец, уступая только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.
Видео показательного номера Синициной и Кацалапова доступно на сайте Первого канала.
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