История любви. Новый показательный номер Синициной и Кацалапова в Москве. Видео

Победители этапа Гран-при в Москве в соревнованиях танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили на льду «Мегаспорта» новый показательный номер на песню «Там нет меня» в исполнении Севары.

Синицина и Кацалапов вновь представили на льду проникновенную историю любви, которую сопровождала песня на русском языке.

Виктория и Никита выиграли два этапа Гран-при и отобрались в финал соревнований, который пройдёт в Турине. Ранее ни Синицина, ни Кацалапов ни разу не побеждали на этапах Гран-при, несмотря на то что в паре с Еленой Ильиных Никита является олимпийским чемпионом в команде и бронзовым призёром Игр в Сочи.

В текущем сезоне Синицина и Кацалапов имеют вторую в мире оценку за ритмический танец, уступая только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Видео показательного номера Синициной и Кацалапова доступно на сайте Первого канала.