Конькобежец Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 м на этапе КМ в Минске
Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту, россиянин Денис Юсков, стал серебряным призёром первого этапа Кубка мира, который проходит в Минске (Беларусь), на своей коронной дистанции 1500 метров, уступив голландцу Кьелду Нёйсу. Третье место занял ещё один представитель Нидерландов — Томас Крол. Россиянин Сергей Трофимов показал 17-е время.
Ранее на этапе Кубка мира в Минске Юсков завоевал бронзу на дистанции 5000 метров. Юсков впервые совмещает на одном старте дистанции 5000 и 1500 метров.
Конькобежный спорт. Первый этап Кубка мира. Минск, Беларусь
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.46,223.
2. Денис Юсков (Россия) – 1.46,456.
3. Томас Крол (Нидерланды) — 1.46,500…
17. Сергей Трофимов (Россия) — 1.48,470.
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