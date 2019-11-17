Конькобежец Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 м на этапе КМ в Минске

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту, россиянин Денис Юсков, стал серебряным призёром первого этапа Кубка мира, который проходит в Минске (Беларусь), на своей коронной дистанции 1500 метров, уступив голландцу Кьелду Нёйсу. Третье место занял ещё один представитель Нидерландов — Томас Крол. Россиянин Сергей Трофимов показал 17-е время.

Ранее на этапе Кубка мира в Минске Юсков завоевал бронзу на дистанции 5000 метров. Юсков впервые совмещает на одном старте дистанции 5000 и 1500 метров.

Конькобежный спорт. Первый этап Кубка мира. Минск, Беларусь

Мужчины. 1500 м

1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.46,223.

2. Денис Юсков (Россия) – 1.46,456.

3. Томас Крол (Нидерланды) — 1.46,500…

17. Сергей Трофимов (Россия) — 1.48,470.