Самарин предстал в образе Джокера в Москве
Российский фигурист Александр Самарин представил показательный номер на этапе Гран-при в Москве. Россиянин предстал в образе Джокера — героя популярного фильма.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Самарин стал победителем этапа Гран-при в Москве. Россиянин набрал 264,65 балла. Он почти на пять баллов опередил соотечественника Дмитрий Алиева, показавшего второй результат. Тройку замкнул ещё один россиянин Макар Игнатов.
Благодаря этому успеху Самарин пробился в финал Гран-при. Также путёвку в финал получил и Алиев. Ранее в финал Гран-при отобрался американец Натан Чен. Чен выиграл оба этапа, на которых участвовал, – Skate America и Internationaux de France.
Финал будет проходить с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).
Фигурист Самарин выиграл этап Гран-при в Москве. Алиев и Игнатов — на подиуме
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