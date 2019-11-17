Самарин предстал в образе Джокера в Москве

Российский фигурист Александр Самарин представил показательный номер на этапе Гран-при в Москве. Россиянин предстал в образе Джокера — героя популярного фильма.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Самарин стал победителем этапа Гран-при в Москве. Россиянин набрал 264,65 балла. Он почти на пять баллов опередил соотечественника Дмитрий Алиева, показавшего второй результат. Тройку замкнул ещё один россиянин Макар Игнатов.

Благодаря этому успеху Самарин пробился в финал Гран-при. Также путёвку в финал получил и Алиев. Ранее в финал Гран-при отобрался американец Натан Чен. Чен выиграл оба этапа, на которых участвовал, – Skate America и Internationaux de France.

Финал будет проходить с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).